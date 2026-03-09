Burdur'da "8 Mart Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası" Sona Erdi

(BURDUR) - Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası" sona erdi.

Burdur Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası, 5–8 Mart 2026 tarihleri arasında oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Büyük heyecana sahne olan turnuvada sporun birleştirici gücü ve dostluk ön plana çıktı.

Turnuvaya Parla, Sportif Voleybol, Volvet, Lumera, Sportif Etkinlik ve Barış Akademi takımları katıldı. Dört gün süren mücadelelerde takımlar hem kıyasıya rekabet etti hem de centilmence bir oyun sergiledi.

Final karşılaşmalarının ardından turnuvada Parla takımı şampiyon olurken, Sportif Voleybol ikinci, Volvet ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilirken, turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür edildi.