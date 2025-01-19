BURDUR'da alkollü eğlence mekanına alınmayan A.İ., kuru sıkı tabanca ile havaya 7 el ateş açtı.
Dün saat 24.00 sıralarında Burdur merkez Hatip Hoca Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına gelen A.İ., içeri alınmayınca üzerinde bulunan kuru sıkı tabancayı çıkartıp, havaya 7 el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından yakalanan A.İ., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, -
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Alkollü Eğlence Mekanında Silahlı Olay - Son Dakika
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