Atatürk'ün Burdur'a Gelişinin 96'ncı Yıl Dönümü Konserle Kutlanacak

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Emir Can İğrek konseri düzenleyecek. Konser, 7 Mart Cuma günü saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Belediye, konsere tüm vatandaşları davet etti.