Burdur'da Av Tüfeğiyle Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da Av Tüfeğiyle Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Burdur\'da Av Tüfeğiyle Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti

15 yaşındaki Halil Can Çavaş av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti, 3 çocuk gözaltında.

16.12.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da av tüfeğiyle vurulan çocuk hayatını kaybetti.

Karasenir Mahallesi Vişne Sokak'taki bir evde, silahla bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde arkadaşlarıyla otururken av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen Halil Can Çavaş (15), sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karın bölgesinden yaralanan çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olay anında evde bulunan 3 çocuğu gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA

Karasenir, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, burdur, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Av Tüfeğiyle Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
20:13 TÜİK’i hedef alan Gergerlioğlu’ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
19:49 Canlı anlatım Dev maçta goller peş peşe Canlı anlatım! Dev maçta goller peş peşe
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:37:49. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Av Tüfeğiyle Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.