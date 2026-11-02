Burdur\'da boş yolcu midibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

BURDUR'da yolcu midibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü C.C. yaralandı.

Kaza, Burdur- Ankara çevreyolunda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. C.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 K 2807 plakalı otomobil, aynı yöne gitmekte olan 15 LD 900 plakalı boş yolcu midibüsü ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.C., sağlık ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.