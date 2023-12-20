 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burdur'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı

Burdur'un Altınyayla ve Tefenni ilçelerinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İhbar üzerine başlatılan operasyonda, çalınan hayvanlarla birlikte yakalanan şüphelilerin ifadesi sonucu diğer zanlılar da gözaltına alındı. 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Burdur\'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı
20.12.2023 - 21:45,
Abone Ol

Burdur'un Altınyayla ve Tefenni ilçelerinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dirmil Yaylası'ndan M.K'ye ait 11, Belkaya köyünden M.A'ya ait 7 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma Asayiş Timi ve dron ekiplerinin desteğiyle başlatılan operasyonda, şüpheliler S.E. ile R.Ö. ormanlık arazide çalınan hayvanlarla yakalandı.

Ekipler, şüphelilerin ifadesiyle Tefenni ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen A.K. ve O.K'yi de belirledikleri adreslerde gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından Gölhisar ve Tefenni adliyelerine sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Altınyayla, Jandarma, Tefenni, Burdur, Tutuklama, Hırsızlık, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


21:47
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne yardım kararı 3. kez ertelendi BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne yardım kararı 3. kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18
Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35
5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti

Son Dakika
21:47 BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne yardım kararı 3. kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30 Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 22:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement