Burdur'da çarpışan iki otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı, 1 kişi yaralandı

Burdur'da çarpışan iki otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur-Antalya kara yolu Antalya Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibince kurtarılarak sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Rıza A. (22) idaresindeki 15 ACT 477 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolu Antalya Kavşağı'nda Berkay D. (23) yönetimindeki 42 V 8714 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Berkay D, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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