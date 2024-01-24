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BURDUR'da kullandığı cipin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı - Son Dakika
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BURDUR'da kullandığı cipin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı

BURDUR'da kullandığı cipin hakimiyetini kaybederek bariyere çarpan İnci Eylül Ç., yaralandı. Burdur-Antalya karayolu 5'inci kilometresinde meydana gelen kazada, sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza sonucunda yoldaki aydınlatma direği de zarar gördü.

24.01.2024 - 18:26,
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BURDUR'da kullandığı cipin hakimiyetini kaybederek bariyere çarpan İnci Eylül Ç., yaralandı.

Burdur- Antalya karayolu 5'inci kilometresinde saat 11.30 sıralarında İnci Eylül Ç., kullandığı 15 ABB 738 plakalı cipin hakimiyetini kaybetti. Bariyere çarpan cipte sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazada yoldaki aydınlatma direği de zarar gördü. (DHA)

BURDUR\'da kullandığı cipin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BURDUR'da kullandığı cipin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı - Son Dakika
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