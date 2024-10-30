Burdur'da Cumhuriyetin ilanının 101. yılı kutlandı - Son Dakika
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Burdur'da Cumhuriyetin ilanının 101. yılı kutlandı

Burdur\'da Cumhuriyetin ilanının 101. yılı kutlandı

BURDUR'da Cumhuriyetin ilanının 101'inci yılı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

30.10.2024 11:29
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BURDUR'da Cumhuriyetin ilanının 101'inci yılı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesindeki otelde düzenlenen törene Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı İlhan Gökoğlan, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile sporcular katıldı.

Törende konuşan Vali Bilgihan, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını minnet ve şükranla anıyoruz. Geçmişi şan ve şerefle dolu bir millerin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini simgeleyen cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değildir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aziz milletimizin azim ve kararlılıkla bağımsızlığını kazanarak çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolculuğudur. Bugün geçmişten aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyoruz. Ortak tarih, ortak kader ve amaç birliği ile yükselen cumhuriyetimiz sayesinde büyük bir millet ve devlet olmanın gereği olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ecdadı gibi dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkıyor, zalimin karşısında, mazlumların yanında yer alıyoruz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye vizyonuyla cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde birlik, beraberlik içerisinde daha güçlü bir Türkiye için ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için elbirliği ile çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını daha da güçlendirmek ve geleceğimizi aydınlatmak için kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz dedi. Törende üzerinde 'Cumhuriyetin ilanının 101'inci yılı kutlu olsun' yazılı pasta kesildi.

Haber-Kamera Mesut MADAN BURDUR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Cumhuriyetin ilanının 101. yılı kutlandı - Son Dakika

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