Burdur\'da Ehliyetsiz Sürücüye 280 Bin Lira Ceza

BURDUR'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ile ruhsat sahibine toplam 280 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün kaçışı ile polisin takip anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur merkezde dün saat 21.00 sıralarında 07 BKE 605 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine aracın peşine düşen polis, yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından otomobili Çayboyu'nda durdurdu. İncelemede, otomobil sürücüsü M.Ö.'nün (18) ehliyetsiz olduğu belirlendi. M.Ö.'ye 'Dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin, 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan 40 bin, ruhsat sahibine de 40 bin lira olmak üzere toplam 280 bin lira ceza uygulandı. Otomobil, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Diğer yandan otomobil sürücüsünün Hatip Hoca Kavşağı'nda polisten kaçışı ve ekiplerin takip anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.