Burdur'da Ehliyetsiz Sürücüye 280 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da Ehliyetsiz Sürücüye 280 Bin Lira Ceza

Burdur\'da Ehliyetsiz Sürücüye 280 Bin Lira Ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis 'dur' ihtarına uymayan sürücü Burdur'da 5 km kovalamaca sonucu yakalandı, ceza kesildi.

BURDUR'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ile ruhsat sahibine toplam 280 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün kaçışı ile polisin takip anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur merkezde dün saat 21.00 sıralarında 07 BKE 605 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine aracın peşine düşen polis, yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından otomobili Çayboyu'nda durdurdu. İncelemede, otomobil sürücüsü M.Ö.'nün (18) ehliyetsiz olduğu belirlendi. M.Ö.'ye 'Dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin, 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan 40 bin, ruhsat sahibine de 40 bin lira olmak üzere toplam 280 bin lira ceza uygulandı. Otomobil, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Diğer yandan otomobil sürücüsünün Hatip Hoca Kavşağı'nda polisten kaçışı ve ekiplerin takip anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Burdur, Güncel, Polis, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Ehliyetsiz Sürücüye 280 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu 5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
45 derece sıcağa ilginç çözüm İnsan buzdolabını satışa çıkardılar 45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar
Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:21
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
11:03
Emniyet’in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 11:41:59. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Ehliyetsiz Sürücüye 280 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.