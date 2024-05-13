Burdur'da Engelliler Haftası etkinliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da Engelliler Haftası etkinliği büyük ilgi gördü

Burdur\'da Engelliler Haftası etkinliği büyük ilgi gördü

Burdur'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel eğitim öğrencileri tarafından sergilenen koro ve halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Vali Türker Öksüz, devletin engelli bireylerin yanında olduğunu vurgulayarak, engelli vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Etkinlikte erişilebilirlik belgesi alan kamu kurumlarına ve hayırseverlere ödüller takdim edildi.

13.05.2024 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da Engelliler Haftası dolayısıyla koro ve halk oyunları gösterisi sergileyen özel eğitim öğrencileri takdir topladı.

Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin hazırladığı koro ve halk oyunları gösterisi seyircilerden ilgi gördü.

Vali Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, devlet olarak her zaman engelli bireylerin ve ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Engelli vatandaşlara yardım etmeye, cesaretlendirmeye, maddi veya manevi olarak destek olmaya çalıştıklarını belireten Öksüz, "Devletimiz, bütün imkanlarını engelli kardeşlerimizin hayatın doğrudan içinde olmalarını sağlamaya seferber etmiştir. Özellikle son yıllarda şehirlerimizin altyapısını, özellikle kamu kurumlarımızı engelli kardeşlerimizin günlük hayatlarını kolay sürdürebilmelerine uygun hale getirilerek engelli kardeşlerimizin mümkün olduğunca üretim alanında istihdama kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. " diye konuştu.

Etkinliğin sonunda erişilebilirlik belgesi alan kamu kurum ve kuruluşlara belgeleri takdim edilerek, Burdur Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneğine maddi ve manevi katkı sunan hayırseverlere ödül verildi.???????

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Burdur, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Engelliler Haftası etkinliği büyük ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:47:35. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Engelliler Haftası etkinliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement