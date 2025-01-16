Burdur'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da Güvenlik Toplantısı

Burdur\'da Güvenlik Toplantısı

Vali Bilgihan, Burdur'daki güvenlik operasyonlarını ve asayiş durumunu değerlendirdi.

16.01.2025 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da, "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, valilik salonunda düzenlenen toplantıda, kentin huzuru ve güvenliği için gerçekleştirilen operasyonların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, PKK/KCK terör örgütü yapılanmasına yönelik iki, FETÖ terör örgütüne yönelik bir ve DEAŞ terör örgütüne yönelik iki olmak üzere 5 operasyon düzenlendiğini aktaran Bilgihan, "2024 yılı Aralık ayında kişilere karşı 212 olay meydana geldi. 2023 yılı Aralık ayına oranla yüzde 9 azalma meydana geldi, meydana gelen olayların tamamı aydınlatıldı." dedi.

Geçen sene malvarlığına karşı 49 olay yaşandığı bilgisini veren Bilgihan, oto hırsızlığı ve gasp olaylarında 2023 yılı Aralık ayına oranla yüzde 100 azalma olduğunu vurguladı.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 49 silah ele geçirildiğine değinen Bilgihan, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Bilgihan, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 8, kullanmak ve diğer suçlardan 29 olmak üzere toplam 37 olay meydana geldiğini, gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını hatırlattı.

Vali Bilgihan, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilde 7 bin 806 geçici koruma altında Suriye vatandaşı, bin 491 ikamet izni bulunan yabancı ve bin 52 uluslararası koruma altında yabancı olduğunu bildirdi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Çiğiltepe ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı da katıldı.

Kaynak: AA

Tülay Baydar Bilgihan, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Asayiş, burdur, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:18:29. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.