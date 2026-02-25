Burdur'da helikopterle trafik denetimi yapıldı.
Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, usulsüzlük ve suiistimallerin en aza indirilmesi ile kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla il genelinde helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde 125 araç ve sürücü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan bir sürücüye para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Helikopterle Trafik Denetimi - Son Dakika
