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Burdur'da hırsızlık için girdiği evde yakalanan hırsız gözaltına alındı - Son Dakika
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Burdur'da hırsızlık için girdiği evde yakalanan hırsız gözaltına alındı

Burdur'da bir evden altın ve döviz çalan kadın hırsız, ev sahibi ve komşusu tarafından yakalandıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyaları ve döviz ele geçirildi.

Burdur\'da hırsızlık için girdiği evde yakalanan hırsız gözaltına alındı
20.12.2023 - 18:08,
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Burdur'da hırsızlık için girdiği evde yakalandığı ev sahibi ve komşusunun elinden kaçan hırsız, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, apartmandaki bir daireden yaklaşık 80 bin lira değerinde altın ve 150 dolar çalan kadın hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlığı yapan şüpheliyi tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan R.K. (26) gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyaları ve döviz ele geçirildi.

Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanda, dün bir dairede ziynet eşyası ile bir miktar dövizi çaldıktan sonra ayakkabılıkta bulduğu anahtarla alt kattaki daireye giren hırsız, evde karşılaştığı ev sahibi ve ev sahibinin yardıma çağırdığı komşusunun elinden kaçmayı başarmıştı.

Kaynak: AA
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