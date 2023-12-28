Burdur\'da kaza: 3 kişi yaralandı

BURDUR'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Dün saat 17.30'da Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana gelen kazada, Hüseyin K. (23) yönetimindeki 15 AN 075 plakalı otomobil ile Mustafa S. (54) yönetimindeki 07 EOF 99 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte 07 EOF 99 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Selma S. (52) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)