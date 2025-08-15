Burdur'da Kaza: İki Ölü, Beş Yaralı

BURDUR'da hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada Emine Gürel (38) ile kayınpederi Rıza Gürel (62) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen Burdur- Fethiye kara yolunun Kuş Gözlem Evi yakınlarında meydana geldi. Emine Gürel yönetimindeki 15 NU 375 plakalı hafif ticari araç ile Şerafettin Y.'nin (60) kullandığı 15 HK 825 plakalı kapalı kasa minibüs kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Emine Gürel'in araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiği kazada kayınpederi Rıza Gürel ve kayınvalidesi Armağan Gürel (56) ile diğer sürücü Şerafettin Y., Enes Kılıç (10) ve Afganistan uyruklu kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralılardan Rıza Gürel de kurtarılamadı. Armağan Gürel'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.