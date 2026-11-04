Burdur'da Kazım Özüdoğru'nun bedeni MAKÜ Tıp Fakültesinin ilk beden bağışı oldu - Son Dakika
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Burdur'da Kazım Özüdoğru'nun bedeni MAKÜ Tıp Fakültesinin ilk beden bağışı oldu

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Burdur\'da Kazım Özüdoğru\'nun bedeni MAKÜ Tıp Fakültesinin ilk beden bağışı oldu
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Burdur'da hayatını kaybeden 77 yaşındaki Kazım Özüdoğru'nun bedeni, sağlığında vasiyet ettiği üzere tıp eğitiminde kullanılmak için MAKÜ Tıp Fakültesine bağışlandı. Ailesinin katıldığı törenle fakülteye teslim edilen Özüdoğru, fakültenin ilk beden bağışçısı oldu.

Burdur'da hayatını kaybeden Kazım Özüdoğru'nun bedeni, sağlığında açıkladığı vasiyeti doğrultusunda tıp eğitiminde kullanılmak üzere Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tıp Fakültesi'ne bağışlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sağlığında bedenini tıp eğitiminde kullanılmak üzere bağışlamayı vasiyet eden 77 yaşındaki Kazım Özüdoğru'nun cenazesi, ailesinin de katılımıyla düzenlenen törenle Tıp Fakültesine teslim edildi. Özüdoğru, fakültenin ilk beden bağışçısı oldu.

15 Ekim Dünya Anatomi Günü ve Ulusal Anatomi Haftası kapsamında gerçekleştirilen törene, Özüdoğru'nun eşi Ayşe Özüdoğru, kızı Burcu Cunneen, torunları, doktoru Barış Gürcü, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan MAKÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emine Hilal Şener, insan bedeni üzerinde yürütülen çalışmaların öğrencilerin anatomiyi uygulamalı olarak öğrenmelerine imkan sağladığını belirtti.

Şener, nitelikli anatomi eğitiminin hekim adaylarının mesleki özgüvenine ve klinik başarısına katkı sunduğunu ifade etti.

Bilgi eksikliği ve toplumsal çekince bağışların önünde engel oluşturuyor

Türkiye'de beden bağışlarının yeterli düzeyde olmadığının altını çizen Şener, bilgi eksikliği ve toplumsal çekincelerin bağışların önündeki engeller arasında bulunduğuna dikkati çekti.

Bağışlanan bedenlerin tıp etiği çerçevesinde saygı ve hassasiyetle değerlendirildiğini vurgulayan Şener, Özüdoğru ve ailesine teşekkür etti.?

MAKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Çetin de bağışın fakültenin kuruluş sürecinde anlamlı bir başlangıç olduğunu belirtti.

Çetin, Kazım Özüdoğru'nun hatırasının fakültede yaşatılacağını ve bağışın anatomi eğitimine en iyi şekilde yansıtılacağını kaydetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Öner ise beden bağışının gelecekte yetişecek hekimlere ve onların hizmet vereceği insanlara katkısına değindi.

Kazım Özüdoğru'nun kızı, emekli öğretmen Burcu Cunneen, babasının fırıncılık yaptığını ve çevresinde "Kazım Baba" olarak tanındığını aktardı. Cunneen, öğrencilerden de babasına bu şekilde hitap etmelerini istediğini belirtti.

Babasının gençlerle vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Cunneen, "Gençlerle bir arada olmayı, onlarla gençleşmeyi çok severdi. Şimdi aslında tam da olması gereken yerde, gençlerin yanında." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Ayşe Özüdoğru ile Burcu Cunneen'e plaket takdim edildi. Törenin ardından Ayşe Özüdoğru, eşinin hayattayken yaptığı sabunları öğrencilerle paylaştı.

Kaynak: AA
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