Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Burdur\'da komşusunun aracına tüfekle ateş açarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı

N.D. (71), Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ne, 15 AAF 626 plakalı otomobiliyle geldiğinde her zaman park ettiği yerde komşusu Z.G'ye (43) ait 06 GMG 75 plakalı otomobili gördü. Aracının bagajından çıkardığı ruhsatsız av tüfeğiyle komşusunun otomobiline 7 el ateş eden N.D. otomobile zarar verdi. Sesi duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

10.03.2024 11:17  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

N.D. (71), Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ne, 15 AAF 626 plakalı otomobiliyle geldiğinde her zaman park ettiği yerde komşusu Z.G'ye (43) ait 06 GMG 75 plakalı otomobili gördü.

Aracının bagajından çıkardığı ruhsatsız av tüfeğiyle komşusunun otomobiline 7 el ateş eden N.D. otomobile zarar verdi.

Sesi duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D'yi etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Burdur, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli yakalandı
    11:37 Sakarya'da DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli yakalandı

    Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.

  • Şanlıurfalı Kadınlar Özel Gecede Eğlendi
    11:35 Şanlıurfalı Kadınlar Özel Gecede Eğlendi

    Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Kadınlar Matinesi'nde sanatçılar eşliğinde eğlendi. Alex Şahin ve Beyto Asil'in sahne aldığı programda, kadınlar gece boyunca keyifli vakit geçirdi. Sanatçılar, Şanlıurfalı kadınların coşkulu ve şık olduğunu belirtti.

  • Kayseri'deki Battal Mescidi, Ramazan'ın müjdecisi olarak biliniyor
    11:35 Kayseri'deki Battal Mescidi, Ramazan'ın müjdecisi olarak biliniyor

    Kayseri'de Ramazan akşamlarında kılınan teravih namazının başlangıç noktası olan Battal Mescidi, şehirdeki İslam'ın ilk izlerini taşıyor. Eski 'Mazaka' kentinin beş tepesinden birinde bulunan mescit, Emevi komutanlarından Seyyit Battal Gazi tarafından yaptırılmıştır. Restorasyonlar geçiren mescidin yanında ise Moğol istilasından kalma Kırk Kızlar Türbesi bulunmaktadır.

  • Uzman Çavuş İsmail Yavuz'un Ani Ölümü Kütahya'yı Yasa Boğdu
    11:35 Uzman Çavuş İsmail Yavuz'un Ani Ölümü Kütahya'yı Yasa Boğdu

    Nikah işlemleri için memleketine gelen Uzman Çavuş İsmail Yavuz, rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Kütahya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

  • Antalya'nın 2024 yılında trafik ve ulaşım sorunlarına çözüm arayışı
    11:35 Antalya'nın 2024 yılında trafik ve ulaşım sorunlarına çözüm arayışı

    Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın trafik, toplu ulaşım ve alt yapı gibi sorunlarla anılmasının son derece acı bir tablo olduğunu belirterek, bu sorunları ortadan kaldırmak için çalışacaklarını söyledi.

  • Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit jandarma er Salih Kasap'ın ailesini ziyaret etti
    11:34 Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit jandarma er Salih Kasap'ın ailesini ziyaret etti

    Edirne Valisi Yunus Sezer, 1994'te Düzce'de şehit olan jandarma er Salih Kasap'ın annesi Elmas, babası Ramis ve kardeşi Süleybe Kasap'ı ziyaret etti. Sezer, aile üyeleriyle sohbet ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve şehit ailelerinin devletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı.

  • Altınordu Belediyesi Camileri Ramazan Ayına Hazırladı
    11:33 Altınordu Belediyesi Camileri Ramazan Ayına Hazırladı

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan camiler, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek Ramazan ayına hazırlandı. Temizlik çalışmaları kapsamında camilerin tüm bölümleri temizlendi ve dezenfekte edildi. Cami bahçeleri de yıkanarak hijyen önlemleri alındı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ramazan ayı boyunca temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

  • İHH Bitlis Şubesi, çığ felaketlerine müdahale için arama kurtarma ekibi oluşturuyor
    11:31 İHH Bitlis Şubesi, çığ felaketlerine müdahale için arama kurtarma ekibi oluşturuyor

    İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesi, çığ felaketlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için gönüllülerden oluşturulan ekip için eğitim düzenliyor. Eğitimde çığda arama kurtarma teknikleri ve malzemeler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Gönüllüler, tatbikatlarla öğrendiklerini uygulama imkanı buluyor. İHH'nın düzenli olarak yaptığı bu eğitimlerle doğal afetlere hazırlık sağlanıyor.

  • Düzce'de Orman Ürünleri İhracatı Artıyor
    11:31 Düzce'de Orman Ürünleri İhracatı Artıyor

    Düzce'nin orman ürünleri üretimi ve ihracatının arttırılması için çalışmalar sürürken 2024 yılı ilk iki ayında 2 bin 642 ton orman ürünü ihraç edildi. Düzce'de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak bir projeyi hayata geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, 300 dönümlük bir araziyi Milli Emlak'tan bedeli karşılığında alarak Düzce Belediyesine kazandırdı. Kazandırılan bu alanda mega bir proje hayata geçirilerek Mobilya Kent kurulacak. Yapılan yatırımlarla Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat gücünü de arttırmış olacak.


10:44 Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan açıklama var Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var
10:21 Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya’ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz
08:55 Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti
08:21 Biden: Netanyahu İsrail’e artık faydadan çok zarar veriyor Biden: Netanyahu İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor
08:17 Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir
11:14 Temsili nikah memurluğu evlilik sektöründe meslek haline geldi Temsili nikah memurluğu evlilik sektöründe meslek haline geldi
11:13 Morgda büyük rezalet Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi Morgda büyük rezalet! Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi
10:10 İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı
10:01 Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı
09:43 Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım
08:31 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi
07:39 Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta yangın mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti
07:35 190 kilometre hızla direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti 190 kilometre hızla direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
07:15 İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
00:41 Esli eşinin katlettiği Mervegül Bayer’in gelinliğini annesi yaktı Esli eşinin katlettiği Mervegül Bayer'in gelinliğini annesi yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 11:35:31. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement