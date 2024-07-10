Burdur'da Kuraklık Tehdidi: Temmuz ve Ağustos Zor Günler Bekliyor - Son Dakika
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Burdur'da Kuraklık Tehdidi: Temmuz ve Ağustos Zor Günler Bekliyor

Burdur\'da Kuraklık Tehdidi: Temmuz ve Ağustos Zor Günler Bekliyor

Askeri antropolog ve girişimci Dr. Ece Aynur Onur, Burdur'da 4 yıldır susuz tarım projesi yürüttüğünü ve kuraklık tehdidinin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti. Mermer ocaklarının denetimsiz su kullanması, kaçak sondajların önüne geçilememesi ve tarımda yanlış sulama gibi nedenlerle kentte susuzluk sorunu yaşandığını ifade eden Dr. Onur, temmuz ve ağustos aylarında daha zor günlerin beklendiğini söyledi. Dr. Onur, susuz tarımın kentin susuzluk ve kuraklık sorununa çözüm olabileceğini vurguladı.

10.07.2024 10:07
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BURDUR'da 4 yıldır susuz tarım projesi yürüten askeri antropolog ve girişimci Dr. Ece Aynur Onur, kuraklık tehdidinin tehlikeli boyutlara ulaştığı Burdur'u temmuz ve ağustos aylarında çok daha zor günler beklediğini söyledi.

ABD'deki akademisyenlik görevini bıraktıktan sonra yerleştiği memleketi Burdur'da 4 yıldır susuz tarım yapan Dr. Ece Aynur Onur, kentte kuraklık tehdidinin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti. Temmuz ve ağustosta kenti çok daha zor günler beklediğini ifade eden Dr. Onur, Burdur'da yaşanan susuzluğun 3 önemli nedeni olduğunu; bunların, mermer ocaklarının denetimsiz su kullanması, kaçak sondajların önüne geçilememesi ve tarımda yanlış sulama olduğunu anlattı.

Kentin, mermer ocaklarının en yoğun olduğu illerin başında geldiğini anlatan Dr. Onur, "Mermer bloklarının kesiminde tonlarca su harcanıyor ancak bu kullanımın kaydı ve denetimi yok. İkincisi, örneğin Karataş Gölümüz, çevresindeki yüzlerce kaçak sondaj nedeniyle tamamen kurudu. Şimdi Burdur Gölümüz de aynı tehlike ile karşı karşıya. Kaçak sondajlar 15 bin TL gibi sembolik cezalarla yasal hale getiriliyor, acilen bunun önüne geçilmeli. Üçüncüsü, Burdur ve çevresinde büyükbaş yemi olarak yetiştirilen mısır ve yoncanın dönümüne senede 700 ile 1000 ton arasında su harcanıyor. Kuraklık tehdidi altında çok su tüketen tarım ürünlerini üretmek ne yazık ki susuzluğa, kuraklığa davetiye çıkarmak demektir. Burdur gibi kuraklık ve susuzluk yaşayan bir şehirde peyzaj düzenlemesi mutlaka sulamasız yetiştirilebilecek bitkilerle yapılmalı ve eğlence havuzları bir süreliğine de olsa devre dışı bırakılmalıdır" diye konuştu.

Burdur'da 4 yıldır yürüttüğü susuz tarım projesinin kentin susuzluk ve kuraklığına çare olacak çok önemli bir proje olduğunu söyleyen Dr. Ece Aynur Onur, "Kuraklığa sebep olan mısır, yonca, mermer sarmalından çıkmamızın tek yolu susuz tarım ile ekonomik değeri yüksek şifalı bitkiler ve gıda üretimi yapmaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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