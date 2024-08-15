Burdur\'da Lastiği Patlayan TIR Devrildi, Şoför Yaralandı

BURDUR'da seyir halindeyken lastiği patlayan TIR'ın devrildiği kazada şoför yaralandı.
Fethiye- Burdur kara yolu Suludere köyü yakınlarında dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada Meftuni C. (49) yönetimindeki 06 BAR 26 plakalı TIR seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan şoför ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. TIR yaklaşık 1 saatlik çalışmayla olay yerinden kaldırıldı.
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