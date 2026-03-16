Burdur'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı

BURDUR'da elektrikli bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Burdur merkez Armağan İlci Bulvarı'nda dün akşam üzeri meydana gelen kazada Uğur T. yönetimindeki 15 AED 498 plakalı motosiklet, park halindeki otomobili sollamak isteyen Keziban K. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Tescil kaydı olmayan elektrikli bisiklet otoparka çekildi, sürücüsüne idari para cezası uygulandı.