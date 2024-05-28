Burdur'da Nişan Törenine Giderken Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Gelin Adayı ve Kardeşinin Cenazeleri Defnedildi - Son Dakika
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Burdur'da Nişan Törenine Giderken Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Gelin Adayı ve Kardeşinin Cenazeleri Defnedildi

Burdur\'da Nişan Törenine Giderken Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Gelin Adayı ve Kardeşinin Cenazeleri Defnedildi

Burdur'da nişan törenine gitmek üzere yola çıkan bir gelin adayı ve kardeşi, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Cenazeler, Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınarak köylerine getirildi. Helallik alındıktan sonra köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından genç kızın gelin duvağı örtüldü ve kardeşler köy mezarlığında toprağa verildi. Baba ve anne ise evlatlarının ardından gözyaşı döktü. Damat adayının cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderildi.

28.05.2024 14:23
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Burdur'da nişan törenine giderken kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden gelin adayı genç kız ile kardeşinin cenazeleri toprağa verildi.

Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınan iki kardeşin cenazesi, merkeze bağlı İğdeli köyüne getirildi.

Helallik alındıktan sonra köy meydanında İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kılınan cenaze namazının ardından tabutuna gelin duvağı örtülen Esra Kartal (20) ile kardeşi Mert Kartal'ın (15), cenazeleri köy mezarlığında defnedildi.

Evlatlarının ardından gözyaşı döken baba Metin ile anne Keziban Kartal cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen damat adayı Metehan Aydın'ın (22) cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ardahan'a gönderildi.

Olay

Burdur- Fethiye kara yolu Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında dün Metehan Aydın idaresindeki 32 E 2805 plakalı otomobil ile Ali Ç'nin kullandığı 15 AC 644 plakalı kamyonetin çarpışmışması sonucu otomobildeki 3 kişi ölmüş, kamyonetteki 2 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Metehan Aydın ile Esra Kartal'ın akşam düzenlenecek nişan ve isteme törenleri için alışverişten döndükleri öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Nişan Törenine Giderken Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Gelin Adayı ve Kardeşinin Cenazeleri Defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Nişan Törenine Giderken Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Gelin Adayı ve Kardeşinin Cenazeleri Defnedildi - Son Dakika
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