Burdur\'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 11\'i öğrenci 14 kişi yaralandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.
Ahmet D. (63) idaresindeki öğrencileri taşıyan 15 NC 776 plakalı minibüs, Manca köyü yolu alt geçidinde Ayşe Ö'nün (23) kullandığı 15 AAP 482 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 11 öğrenci ve otomobilde bulunan Canife Ö. (49) yaralandı.
Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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