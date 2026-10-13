Burdur'da öğrenci yurdunda çalışan aşçı yardımcısı Mustafa Sarı (25) ölü bulundu - Son Dakika
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Burdur'da öğrenci yurdunda çalışan aşçı yardımcısı Mustafa Sarı (25) ölü bulundu

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Burdur merkez Şirinevler Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Mustafa Sarı (25), odasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BURDUR'da özel bir yurtta aşçı yardımcısı olarak çalışan Mustafa Sarı (25) odasında ölü bulundu.

Burdur merkez Şirinevler Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Mustafa Sarı, sabah saatlerinde odasına giren diğer çalışanlar tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sarı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Burdur'da öğrenci yurdunda çalışan aşçı yardımcısı Mustafa Sarı (25) ölü bulundu - Son Dakika
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