Burdur'da Okulun Merdivenlerinde Düşen Çocuk Hastanelik Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da Okulun Merdivenlerinde Düşen Çocuk Hastanelik Oldu

Burdur Gazi İlkokulu'nda ikinci sınıf öğrencisi olan E.A. (8), okulun giriş merdivenlerinde dengesini kaybederek düştü. Kafasını merdiven basamaklarına çarpan çocuk, alnından yaralandı. Okul idaresinin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen E.A., tedavi altına alındı.

12.02.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURDUR'da düşerek okulun giriş merdivenlerine kafasını çarpan çocuk hastanelik oldu.

Burdur Gazi İlkokulu'na merdivenleri çıkarken dengesini kaybeden ikinci sınıf öğrencisi E.A. (8) düşerek kafasını merdiven basamaklarına çarptı. Alnından yaralanan E.A. okul idaresinin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. (DHA)

Burdur\'da Okulun Merdivenlerinde Düşen Çocuk Hastanelik Oldu
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Kaza, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Okulun Merdivenlerinde Düşen Çocuk Hastanelik Oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:13:50. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Okulun Merdivenlerinde Düşen Çocuk Hastanelik Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement