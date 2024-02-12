BURDUR'da sürücü virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil apartmanın bahçesine girdi - Son Dakika
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BURDUR'da sürücü virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil apartmanın bahçesine girdi

Burdur'da sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, bir apartmanın bahçesine girdi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilde ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.

12.02.2024 13:03
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BURDUR'da sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetiği otomobil apartmanın bahçesine girdi.

Dün gece 21.30 sıralarında Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi Karacaoğlan sokakta meydana gelen kazada Ahmet S.'nin kullandığı 15 AAU 125 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, bir apartmanın bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada otomobilde ve apartmanın bahçe duvarında hasar oluştu. Otomobil çekici ile otoparka götürüldü. (DHA)

BURDUR\'da sürücü virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil apartmanın bahçesine girdi
Kaynak: DHA

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