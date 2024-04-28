Burdur\'da Otomobil Çarpışması: Bir Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Güncel

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücülerden biri hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Enes E. (22) idaresindeki 64 ABF 055 plakalı otomobil ile Erhan A'nın (33) kullandığı 32 ADH 824 plakalı otomobil, Isparta-Burdur karayolu Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobilden çıkarılan sürücü Erhan A, 112 Acil Servis görevlilerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer otomobilin sürücüsü ise ambulansta ayakta tedavi edildi.