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Burdur'da otomobil dereye devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da otomobil dereye devrildi, 3 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştıktan sonra dere yatağına devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Ayrıca, başka bir kaza sonucu motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı.

Burdur\'da otomobil dereye devrildi, 3 kişi yaralandı
23.12.2023 - 02:03,
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Burdur'un Bucak ilçesinde başka bir otomobille çarpıştıktan sonra dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alparslan Mustafa Şencan (25) idaresindeki 20 D 0200 plakalı otomobil, stadyum yanındaki köprüde Murat Dursun'un (25) kullandığı 15 EN 363 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 15 EN 363 plakalı otomobil, dereye düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Murat Dursun ve Hüseyin ( 14) ile Ahmet Akgül (16) Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Ünal Çetin (56) idaresindeki 15 NN 018 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Meydanı'nda kayarak devrildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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