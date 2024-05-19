Burdur'da otomobilin ağaca ve direğe çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Burdur'da otomobilin ağaca ve direğe çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Burdur\'da otomobilin ağaca ve direğe çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Burak S. idaresindeki otomobil, elektrik direği ve ağaca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. Yaralanan sürücü, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

19.05.2024 14:49
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Burdur'da otomobilin ağaca ve direğe çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Burak S. idaresindeki 15 EF 969 plakalı otomobil, Burdur - Fethiye kara yolu uygulama noktası yakınında refüjdeki elektrik direği ile ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Burdur'da otomobilin ağaca ve direğe çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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