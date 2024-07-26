Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Savaş Şükrü M. (27) idaresindeki 07 HSU 66 plakalı otomobil, Burdur- Fethiye kara yolu Kağılcık köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Melisa M. (27), İlyas M. (2), Şebnem D. (37), Hatice Ş. (57), Aylin D. (11), Lina Su D. (5) ve Adem Ö. (11) yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Otomobil Şarampole Devrildi: 8 Yaralı - Son Dakika
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