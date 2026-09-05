Burdur'da otomobil su dolum tesisinin duvarına çarpıp içeri girdi, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da otomobil su dolum tesisinin duvarına çarpıp içeri girdi, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

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Burdur-Fethiye kara yolu Çendik mevkisinde Abdullah Serkan A. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak kullanılmayan su dolum tesisinin duvarına çarpıp içeri girdi. Kazada sürücü ile eşi Müge A. ve kızları S.A. yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında kullanılmayan su dolum tesisinin duvarına çarparak içeri girdi. Kazada otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye kara yolu Çendik mevkisinde Abdullah Serkan A. (46) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan, kullanılmayan su dolum tesisinin duvarına çarpıp, tesisin içerisine girdi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Abdullah Serkan A., eşi Müge A. (36) ve kızı S.A. (6) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da otomobil su dolum tesisinin duvarına çarpıp içeri girdi, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da otomobil su dolum tesisinin duvarına çarpıp içeri girdi, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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