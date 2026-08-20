Burdur'da Sağlıkta Büyük Gelişim

'BURDUR'DA 25 YILDA 45 SAĞLIK TESİSİ HİZMETE SUNDUK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Burdur AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, son 25 yılda kentte 12'si hastane olmak üzere 45 sağlık tesisinin hizmete sunulduğunu söyledi. Memişoğlu, "Burdur'da sağlık hizmetleri altyapı olarak Türkiye'de olduğu gibi büyük bir gelişim göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de sağlık hizmetleri büyük bir gelişim göstermiş, bunun yansıması Burdur'da da olmuştur. Burdur'da hizmete giren 400 yataklı hastanemizi hizmete sunduk. Esasında sadece bunu hizmete sunmadık, son 25 yılda Burdur'da 12'si hastane olmak üzere 45 sağlık tesisi hizmete sunduk. Burdur'da 4 milyona yakın kez insanlara sağlık hizmeti vermişiz. Bu da esasında sağlık hizmetinin ulaşılabilirliğini ve aynı zamanda herkesin yararlanabildiğini gösteriyor" dedi.

AK Parti olarak hizmetlerin daha iyisi için uğraştıklarını söyleyen Memişoğlu, "Burdur'da 2002 öncesinde sadece bir ambulans varmış. Bir ambulansın olduğu şehirden, bugün 40'ın üzerinde ambulansı olan, her an herkese ulaşabilen sağlık hizmetine evrilmiş durumdayız" diye konuştu.

'KORUYAN, GELİŞTİREN VE ÜRETEN SAĞLIK MODELİ'

Bakanlık olarak 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli'ne geçtiklerini belirten Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Amacımız insanların sağlıklı olmasının devamını sağlamak. Yani hastalanmadan önce sağlığımızın değerini ve kıymetini bilip, Sağlık Bakanlığı tesislerini sağlıklı kalmak için kullanmanızı veya kullandırmanızı bekliyoruz. Bu çok önemli, çünkü şehirleşmiş bir toplumda maalesef yeme alışkanlığının ve hareketsizliğin olduğu bir toplumda en büyük riskler kilo, hareketsizlik ve maalesef özellikle tütün kullanımı. Bugün baktığımız zaman ölümlerin yüzde 50'nin üstündeki sebebi bu üç olmazsa olmazdan kaynaklanıyor. Yani hareketli olacağız. Sporu ve hareketi rutin her gün yapacak şekilde lütfen bütün vatandaşlarımız dikkate alsın. Bizim riskimiz kilo, hareketsizlik, diğer taraftan tütün kullanımı. Maalesef çok fazla Türkiye'mizde. Bu tütün kullanımı en fazla kalp krizi, inme denilen beyin kanaması, hipertansiyon, uykusuzluk, gırtlak kanseri, akciğer kanseri yapıyor. Bu ispatlanmış. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bunu bırakmaya niyetlenmiş, bu illetten kurtulmaya çalışan herkese yardıma hazırız. İlaçları bedava veriyoruz. Sigara bırakma polikliniklerimizde bedava hizmet veriyoruz, bırakmak isteyenlere ilaç ve manevi olarak da destek veriyoruz. Aile hekimleri de sigara bırakma için şu anda hizmet veriyorlar. Lütfen bu tütün kullanımından toplumumuzu ve kendimizi kurtaralım."