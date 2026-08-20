Burdur'da Sağlıkta Büyük Gelişim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da Sağlıkta Büyük Gelişim

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da 25 yılda 45 sağlık tesisi açıldı, 400 yataklı hastane hizmete girdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu

'BURDUR'DA 25 YILDA 45 SAĞLIK TESİSİ HİZMETE SUNDUK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Burdur AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, son 25 yılda kentte 12'si hastane olmak üzere 45 sağlık tesisinin hizmete sunulduğunu söyledi. Memişoğlu, "Burdur'da sağlık hizmetleri altyapı olarak Türkiye'de olduğu gibi büyük bir gelişim göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de sağlık hizmetleri büyük bir gelişim göstermiş, bunun yansıması Burdur'da da olmuştur. Burdur'da hizmete giren 400 yataklı hastanemizi hizmete sunduk. Esasında sadece bunu hizmete sunmadık, son 25 yılda Burdur'da 12'si hastane olmak üzere 45 sağlık tesisi hizmete sunduk. Burdur'da 4 milyona yakın kez insanlara sağlık hizmeti vermişiz. Bu da esasında sağlık hizmetinin ulaşılabilirliğini ve aynı zamanda herkesin yararlanabildiğini gösteriyor" dedi.

AK Parti olarak hizmetlerin daha iyisi için uğraştıklarını söyleyen Memişoğlu, "Burdur'da 2002 öncesinde sadece bir ambulans varmış. Bir ambulansın olduğu şehirden, bugün 40'ın üzerinde ambulansı olan, her an herkese ulaşabilen sağlık hizmetine evrilmiş durumdayız" diye konuştu.

'KORUYAN, GELİŞTİREN VE ÜRETEN SAĞLIK MODELİ'

Bakanlık olarak 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli'ne geçtiklerini belirten Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Amacımız insanların sağlıklı olmasının devamını sağlamak. Yani hastalanmadan önce sağlığımızın değerini ve kıymetini bilip, Sağlık Bakanlığı tesislerini sağlıklı kalmak için kullanmanızı veya kullandırmanızı bekliyoruz. Bu çok önemli, çünkü şehirleşmiş bir toplumda maalesef yeme alışkanlığının ve hareketsizliğin olduğu bir toplumda en büyük riskler kilo, hareketsizlik ve maalesef özellikle tütün kullanımı. Bugün baktığımız zaman ölümlerin yüzde 50'nin üstündeki sebebi bu üç olmazsa olmazdan kaynaklanıyor. Yani hareketli olacağız. Sporu ve hareketi rutin her gün yapacak şekilde lütfen bütün vatandaşlarımız dikkate alsın. Bizim riskimiz kilo, hareketsizlik, diğer taraftan tütün kullanımı. Maalesef çok fazla Türkiye'mizde. Bu tütün kullanımı en fazla kalp krizi, inme denilen beyin kanaması, hipertansiyon, uykusuzluk, gırtlak kanseri, akciğer kanseri yapıyor. Bu ispatlanmış. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bunu bırakmaya niyetlenmiş, bu illetten kurtulmaya çalışan herkese yardıma hazırız. İlaçları bedava veriyoruz. Sigara bırakma polikliniklerimizde bedava hizmet veriyoruz, bırakmak isteyenlere ilaç ve manevi olarak da destek veriyoruz. Aile hekimleri de sigara bırakma için şu anda hizmet veriyorlar. Lütfen bu tütün kullanımından toplumumuzu ve kendimizi kurtaralım."

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanı, Politika, Hastane, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Sağlıkta Büyük Gelişim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası

16:52
Amedspor’dan Fenerbahçe’ye olay sitem
Amedspor'dan Fenerbahçe'ye olay sitem
16:28
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor
15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:25
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 17:01:55. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Sağlıkta Büyük Gelişim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.