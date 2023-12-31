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Burdur'da susuz tarıma dikkati çekmek amacıyla konferans düzenlendi - Son Dakika
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Burdur'da susuz tarıma dikkati çekmek amacıyla konferans düzenlendi

Türk Ocakları Burdur Şubesi'nde düzenlenen 'Bir Milli Güvenlik ve Beka Meselesi Susuz Tarım' konferansına Şube Başkanı Himmet Büke, yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansta susuz tarım alanında çalışmalar yapan üretici Ece Aynur Onur, Karamanlı ilçesinde dedesinden kalan topraklarda daha az su tüketimine yönelik projelerini anlattı. Programın sonunda Onur'a plaket verilip, kitap seti hediye edildi.

Burdur\'da susuz tarıma dikkati çekmek amacıyla konferans düzenlendi
31.12.2023 - 15:21,
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Burdur'da susuz tarıma dikkati çekmek amacıyla konferans düzenlendi.

Türk Ocakları Burdur Şubesi'nde gerçekleştirilen "Bir Milli Güvenlik ve Beka Meselesi Susuz Tarım" adlı konferansa Şube Başkanı Himmet Büke, yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Konferansta susuz tarım alanında çalışmalar yapan üretici Ece Aynur Onur, Karamanlı ilçesinde dedesinden kalan topraklarda daha az su tüketimine ilişkin hayata geçirdiği projeleri anlattı.

???????Programın sonunda Onur'a plaket verilip, kitap seti hediye edildi.

Kaynak: AA
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