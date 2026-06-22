Burdur'da Tarım İşçileri Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da Tarım İşçileri Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı

Burdur\'da Tarım İşçileri Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı
22.06.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağlasun'da piknik sonrası dönüşte minibüs devrildi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde piknik yaptıktan sonra dönüşe geçen tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sakarca Mahallesi'nde meydana geldi. Akdağ Dağı'nın Kirazlı mevkisinde piknik yaptıktan sona dönüşe geçen tarım işcilerinin yer aldığı 15 AN 360 plakalı minibüsü kullanan Hüseyin Kurnaz, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Rampada duramayan minibüs, 15 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile minibüsteki Ayşe Kama, Emine Keskin, Gülay Kurnaz, Şerife Satılmış, Süleyman Keskin, Yasemin Halıcı, Şerife Ayan yaralandı. İhbarla kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak hastanelere götürüldü. Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Ali Ulusoy da hastanede yaralıları ziyaret etti. Yaralılardan Emine Keskin ve Gülay Kurnaz'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ağlasun, Güncel, Burdur, Tarım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Tarım İşçileri Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

10:46
Barış görüşmeleri sürerken Lübnan’da enkazdan cesetler çıkarıldı
Barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da enkazdan cesetler çıkarıldı
10:44
Kavga büyüyor Hacıosmanoğlu’ndan Fatih Terim’e şok sözler
Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler
10:41
Yapay zeka sanılmıştı Şimdi tekliflere yetişemiyor
Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor
10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
10:24
Ferdi Tayfur’un damadının mekanına şok baskın Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu
Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:52:54. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Tarım İşçileri Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.