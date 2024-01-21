Burdur\'da bariyere çarpan otomobile TIR çarptı, 1 kişi yaralandı

BURDUR'da bariyere çarpan otomobile, o sırada kazayı seyredenlere çarpmamak için manevra yapan İbrahim Ö.'ün kullandığı TIR çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Ankara- Burdur Karayolu Askeriye Köyü yakınlarında meydana kazada, Faruk K.'nın kullandığı 15 AZ 588 plakalı otomobil sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki bariyere çarptı. Bu sırada Çorlu'dan Antalya'ya gitmekte olan İbrahim Ö.'ün kullandığı 07 APN 441 plakalı TIR kazayı seyreden diğer sürücülerin otomobillerine çarpmamak için manevra yapınca kaza yapan özel otomobile çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.A. (15) yaralandı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Yaralı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. TIR sürücüsü İbrahim Ö., "Kaza anında vatandaşlarımız seyirci olarak durmasaydı biz de bu kazaya karışmayacaktık" dedi.