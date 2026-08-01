Burdur'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Burdur'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, biri ağır iki kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.
BURDUR (AA) Burdur'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Ramazan A. idaresindeki 32 ABY 128 plakalı hafif ticari araç Değirmenler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Halil T. (22) yönetimindeki 15 ADC 269 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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