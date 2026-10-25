Burdur'da Tugay Kavşağı'nda yol 3 şeride çıkarılıyor, çalışmalar başladı - Son Dakika
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Burdur'da Tugay Kavşağı'nda yol 3 şeride çıkarılıyor, çalışmalar başladı

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Burdur\'da Tugay Kavşağı\'nda yol 3 şeride çıkarılıyor, çalışmalar başladı
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Burdur'da trafik yoğunluğu yaşanan Tugay Kavşağı'nda yolun 3 şeride çıkarılması için çalışmalar başladı. Yeni düzenlemede 2 şerit şehir içi trafiğine, 1 şerit transit geçişe ayrılacak; böylece şehir içi ulaşımla Antalya yönüne geçişlerin ayrılması hedefleniyor.

BURDUR'da trafik yoğunluğu yaşanan Tugay Kavşağı'nda çalışmalar başladı. Burdur Kent Konseyi tarafından hazırlanan proje kapsamında yol, 3 şeride çıkarılacak. Şehir içi trafik ile Antalya yönüne transit geçişlerin birbirinden ayrılması hedefleniyor.

Çalışmaların başladığı Tugay Kavşağı'nda incelemelerde bulunan Burdur Kent Konseyi Başkanı Orhan Akın, yolun geçmişte çevre yolu olarak planlandığını, ancak şehir içi ulaşımın artması ve transit geçişlerin aynı güzergahta yoğunlaşması nedeniyle mevcut yolun yetersiz kaldığını belirtti. Akın, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine proje geliştirdiklerini söyledi. Kent Konseyi bünyesindeki Çevre, Şehircilik ve İmar Çalışma Grubu ile teknik ekibin bölgede incelemeler gerçekleştirdiğini ifade eden Akın, "Daha önceki yıllarda başlatılan çalışmaların tamamlanamadığını gördük. Ancak bugün yolumuzun 3 şeritli hale getiriliyor olması bizi son derece mutlu etti" dedi.

Yeni düzenlemeyle 2 şeridin şehir içi trafiğine, diğer şeridin ise diğer illere giden araçların transit geçişine ayrılacağını belirten Akın, çalışmalar tamamlandığında ulaşımın daha rahat hale geleceğini ifade etti. Akın, çalışmaların başlamasında emeği geçen Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'a, Karayolları yetkilisi İsmail Baykal'a, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e ve sahada görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Projenin teknik detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Çevre, Şehircilik ve İmar Çalışma Grubu Başkanı Mimar Gülnihal Uçak ise yaya kullanımının yoğun olmadığı ve kaldırımın geniş olduğu bölümde araç trafiğine yeni bir şerit kazandırılmasının daha uygun olacağını değerlendirdiklerini belirtti. Uçak, "Bununla alakalı teknik ekibimizle analizlerimizi yaptık. Sayısal verilerimizi kullandık. Yaklaşık 50 metre kadar geriden yeni bir şerit açılmasının uygun olacağını gördük. Projelendirdik ve yetkili kişilere sunduk. Şu anda da çalışmalar gerçekleştiriliyor" dedi.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,-

Kaynak: DHA
OtomobilAntalyaTrafikBurdurGüncelSon Dakika

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