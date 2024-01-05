Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

BURDUR'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 31 Aralık gecesi kent merkezinde durdurulan iki araçtaki M.T., M.Ö. ve O.A.'nın üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 26.000 kullanımlık kağıt parçası, 464 gram metamfetamin, 40,42 gram skunk, 66 ecstasy hap, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 39 fişek, uyuşturucu madde ölçümü ve kullanımına yarayan muhtelif aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. (DHA)