Burdur\'da Y.E.Ş. Baygın Halde Bulundu

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BURDUR'da yakınlarının ulaşamadığı Y.E.Ş. (28) polisin itfaiye merdiveniyle balkon kapısını açarak girdiği apart dairede baygın halde bulundu.

Emek Mahallesi'nde bir apartta yaşayan Y.E.Ş.'ye ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle çıkıp, balkonun kapısını açan polis ekipleri, Y.E.Ş.'yi yerde yarı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Y.E.Ş., Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/ BURDUR