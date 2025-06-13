Burdur'da Yangın: 1 Ton Saman Zarar Gördü

BURDUR'da çıkan yangında 1 ton saman zarar gördü.

Burdur merkez Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde İzzet Gök'e ait evin bahçesinde bulunan samanlarda ocak ateşinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında yaklaşık 1 ton saman zarar gördü.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,