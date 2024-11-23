BURDUR'da iki katlı evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Olay, saat 12.00 sıralarında Kuyu Mahallesi 1'inci Akbulut Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Sercan A.'nın oturduğu evden dumanların çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada sobadan çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde hasar meydana geldi.
HABER-KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Olayı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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