Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, zabıta personeli ile buluştu

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yılı dolayısıyla zabıta personeli ile bir araya geldi.

Başkan Ercengiz, Zabıta Haftası dolayısıyla Başkan Yardımcıları Hülya Eraslan ve Mustafa Bozkurt, Zabıta Müdürü Sermin Cantürk ile birlikte zabıta personeli ve emekli zabıta personeliyle İstasyon Park'ta düzenlenen kahvaltılı programda buluştu.

Program sonrası konuşan Ercengiz, şunları söyledi:

"EMEKLERİNİZ VE ÖZVERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

"Ben teşekkür ediyorum sizlere. Zabıta Teşkilatımızın 200'üncü yılını birlikte kutlamak gerçekten çok anlamlı. Bir insanın 200 yıllık bir teşkilatın 100. yılını dahi görmesi mümkün değilken, bizlere 200'üncü yılı birlikte kutlamak nasip oldu. İnşallah ömrümüz ve sağlığımız elverdiği sürece, yine hep birlikte nice yılları görürüz. Görevimizin sonuna kadar omuz omuza çalışmaya, halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle hepimize başarılar diliyorum. Emekleriniz, özveriniz ve çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun."