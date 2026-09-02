Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, zabıta personeli ile buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, zabıta personeli ile buluştu

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, zabıta personeli ile buluştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yılı dolayısıyla zabıta personeli ve emekli zabıtalarla İstasyon Park'ta düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yılı dolayısıyla zabıta personeli ile bir araya geldi.

Başkan Ercengiz, Zabıta Haftası dolayısıyla Başkan Yardımcıları Hülya Eraslan ve Mustafa Bozkurt, Zabıta Müdürü Sermin Cantürk ile birlikte zabıta personeli ve emekli zabıta personeliyle İstasyon Park'ta düzenlenen kahvaltılı programda buluştu.

Program sonrası konuşan Ercengiz, şunları söyledi:

"EMEKLERİNİZ VE ÖZVERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

"Ben teşekkür ediyorum sizlere. Zabıta Teşkilatımızın 200'üncü yılını birlikte kutlamak gerçekten çok anlamlı. Bir insanın 200 yıllık bir teşkilatın 100. yılını dahi görmesi mümkün değilken, bizlere 200'üncü yılı birlikte kutlamak nasip oldu. İnşallah ömrümüz ve sağlığımız elverdiği sürece, yine hep birlikte nice yılları görürüz. Görevimizin sonuna kadar omuz omuza çalışmaya, halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle hepimize başarılar diliyorum. Emekleriniz, özveriniz ve çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun."

Kaynak: ANKA

Ali Orkun Ercengiz, Politika, Zabıta, Burdur, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, zabıta personeli ile buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Cem Yılmaz’ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG’sini gösterdiklerinde... Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...
Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
Yargıtay Başkanı Kerkez: Hakimler sosyal medyadan etkilenmemeli Yargıtay Başkanı Kerkez: Hakimler sosyal medyadan etkilenmemeli
Lösemiyi yenen ODTÜ’lü Mert’in acı sonu Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'in acı sonu
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı

12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
12:04
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
12:00
Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu 22 yaşında yolu Çorum’a düştü
Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! 22 yaşında yolu Çorum'a düştü
11:57
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
11:43
Acun Ilıcalı’dan tam 19 transfer Şimdi Premier Lig düşünsün
Acun Ilıcalı'dan tam 19 transfer! Şimdi Premier Lig düşünsün
11:36
Girne’de batan gemiye ulaşıldı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı
11:02
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
10:57
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
10:29
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti’ye geçiyor Üstelik yalnız da değil
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 13:05:32. #7.12#
SON DAKİKA: Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, zabıta personeli ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement