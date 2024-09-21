Burdur Gölü İçin Temizlik Etkinliği - Son Dakika
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Burdur Gölü İçin Temizlik Etkinliği

Burdur Gölü İçin Temizlik Etkinliği

Sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler, Burdur Gölü çevresinde 40 torba çöp topladı.

21.09.2024 15:49
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Burdur'da kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresinde çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllüler, çevre temizliği yaparak yaklaşık 40 torba çöp topladı.

Let's Do It Türkiye öncülüğünde Dünya Temizlik Günü kapsamında Halk Plajı'nda toplanan Yeşilay ve TEMA Vakfı üyeleri, Burdur Belediyesi ile Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, gönüllüler ve çocuklar, kuraklık, aşırı buharlaşma ve tarımsal sondajlar nedeniyle suyu her geçen yıl azalan Burdur Gölü kenarındaki izmaritleri, cam şişeleri, gıda ambalajlarını ve diğer katı atıkları kaldırdı.

Gönüllülerin 40 torba çöp topladığı göl kenarında, bir yamaç paraşütü sporcusu da etkinliğe dikkati çekmek amacıyla Avşar Tepesi'nden paraşütle atlayış gerçekleştirdi.

"Çevremizi hep birlikte korumalıyız"

Let's Do It Türkiye Burdur İl Temsilcisi Mustafa Beydilli, gazetecilere, etkinliğin 191 ülke ve 81 ilde düzenlendiğini söyledi.

Tarihi, kültürel ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda çöp toplama etkinliği yaptıklarını belirten Beydilli, "İnsanların doğaya çöp atmaması konusunda bilinç kazanması gerekiyor. Doğal ve kültürel miraslarımızı ve çevremizi hep birlikte korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Burdur Belediyesi Çevre Mühendisi Sezen Işlak, AA muhabirine, kentte oluşan ambalaj, hafriyat, moloz, tehlikeli ve elektronik atıklar gibi 14 farklı grup atığı topladıklarını ve bertaraf ettiklerini vurgulayarak "Vatandaşlarımızda farkındalık oluşması amacıyla senenin farklı günlerinde kent genelinde üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla atık bertarafı konusunda eğitimler ve çöp toplama etkinlikleri yapıyoruz." diye konuştu.

Gönüllülerden Abdurrahman Atabek de göl çekildikçe, göle ve çevresine atılan atıkların gün yüzüne çıktığını gözlemlediklerini aktararak "Gençler ve çocuklar için daha temiz ve güzel bir dünya ve çevre bırakma bilicinde olmalıyız." dedi.

"Çöp atanlar neden doğamızı kirletiyor?"

Esma Yalçın da Burdur Gölü'nün kurumasına ve çevresinin çöp dolu olmasına üzüldüklerini dile getirerek 4 poşet çöp topladığını ve bu tür etkinliklerin daha fazla yapılmasını kaydetti.

Etkinliğe katılan çocuklardan 9 yaşındaki Almeda Anar da "Çöp atanlar neden doğamızı kirletiyor, ısrarla tekrar tekrar çöp atıyorlar. Bir daha çöp atmamalarını ve doğayı korumalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılanlar çöp toplamaya Burdur Kent ormanında devam etti.

Kaynak: AA

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