Burgaz İş Forumu Başladı

Bulgaristan, Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeyi hedefleyen 4. Burgaz İş Forumu, Bulgaristan'ın doğusunda Karadeniz sahilinde bulunan Burgaz şehrinde düzenlendi.

Burgaz Uluslararası Kongre Merkezi'nde, "Büyüme Odaklı Bağlantılar: Bulgaristan-Türkiye-Romanya" konulu etkinlikte üç ülke arasındaki iş ilişkileri ele alındı.

Bulgaristan Kobi Ajansı ve Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Burgaz İş Forumu'na Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, BULTİŞAD Kurucusu ve Onursal Başkanı Fikret İnce, BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu ve Bulgaristan-Romanya Ticaret Odası Başkanı Viktor Gugushev de katıldı.

Bulgaristan, Türkiye ve Romanya'dan 150'den fazla şirket temsilcisini bir araya getiren forumun odağında enerji, inşaat ve dijitalleşme sektörleri yer aldı.

Katılımcılar, sınır ötesi işbirliği kapsamında ortak proje olanaklarını ve ticari ürün alışverişinin artırılmasında liman altyapısının rolünü tartıştı.