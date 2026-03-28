Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burgaz İş Forumu Başladı

28.03.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan, Türkiye ve Romanya'nın katıldığı Burgaz İş Forumu, ekonomi ve işbirliklerini tartıştı.

Bulgaristan, Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeyi hedefleyen 4. Burgaz İş Forumu, Bulgaristan'ın doğusunda Karadeniz sahilinde bulunan Burgaz şehrinde düzenlendi.

Burgaz Uluslararası Kongre Merkezi'nde, "Büyüme Odaklı Bağlantılar: Bulgaristan-Türkiye-Romanya" konulu etkinlikte üç ülke arasındaki iş ilişkileri ele alındı.

Bulgaristan Kobi Ajansı ve Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Burgaz İş Forumu'na Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, BULTİŞAD Kurucusu ve Onursal Başkanı Fikret İnce, BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu ve Bulgaristan-Romanya Ticaret Odası Başkanı Viktor Gugushev de katıldı.

Bulgaristan, Türkiye ve Romanya'dan 150'den fazla şirket temsilcisini bir araya getiren forumun odağında enerji, inşaat ve dijitalleşme sektörleri yer aldı.

Katılımcılar, sınır ötesi işbirliği kapsamında ortak proje olanaklarını ve ticari ürün alışverişinin artırılmasında liman altyapısının rolünü tartıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 00:30:51. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.