Burhan Felek Ödülleri Sahiplerini Buldu

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(İSTANBUL)- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) düzenlediği "Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri"ne değer bulunan 30 gazeteci, törenle ödüllerini aldı.

Türk basınının usta kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Burhan Felek için bugün saat 11.00'da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Törene TGC Genel Saymanı Hakan Güldağ, Burhan Felek'in yeğeni Okşan Atasoy ile kızı Heves Atasoy, TGC üyeleri Seraceddin Zıddıoğlu, Metin Özyıldırım ve meslektaşları katıldı. TGC Genel Saymanı Hakan Güldağ törende bir konuşma yaptı.

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Töreni ise TGC Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş'in yaptığı tören Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen gazetecilerin anısına saygı duruşuyla başladı. Törenin açılış konuşmasını TGC Başkanı Vahap Munyar yaptı. Ardından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi, Burhan Felek'in yeğeni gazeteci-yazar Okşan Atasoy konuştu.

Vahap Munyar: "Burhan Felek Türk Basının Unutulmazları arasında yer aldı"

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek'i ölümünün 42. yılında saygıyla, özlemle anıyoruz" diyerek sözlerine başlayan TGC Başkanı Vahap Munyar, şunları söyledi:

"Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Töreni'nde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni yaşatmak, geliştirmek ve kurumsallaşmasını sağlamak amacıyla önemli hizmetler veren Burhan Felek başkanlık yaptığı yıllar boyunca gazetecilerin sorunlarına çözüm aradı. Türk basının unutulmazları arasında yer aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni tam 26 yıl yöneten Burhan Felek'i 4 Kasım 1982'de kaybettik. Burhan Felek'in ölümünden bir yıl sonra dönemin yönetim kurulu tarafından adına oluşturulan Basın Hizmet Ödülleri'ni almak için 50 yıl gazetecilik mesleğini yapmış ve 70 yaşından gün almış olmak gerekiyor.

Her yıl bu niteliklere sahip Cemiyet üyelerinin tamamının listesi Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu'na sunuluyor. Seçici Kurul bu yıl listeden 30 meslektaşımızı ödüllendirdi. Gazeteciliğin zor zamanlarının hiç bitmediği bir ülkede yaşıyoruz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün engellendiği, sansürün, oto sansürün, tehdit ve şiddetin, haksız gözaltı ile tutukluluğun yarattığı baskıyla gazeteciler görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Bütün bu zorluklara rağmen halkın haber alma hakkına saygı gösteren, haberin serbest dolaşımı için çaba harcayan gazetecilerimizin varlığı ile yol alıyoruz. Evrensel gazetecilik ilkeleriyle bu zorluklara rağmen görevlerini yapan meslektaşlarımız iyi ki varlar. Onlara meslek örgütü olarak şükranlarımız var. Bu yıl ödüle değer görülen gazeteci dostlarımızı yürekten kutluyorum. Sağlıklı, başarılı bir yaşam diliyorum. Seçici Kurulumuzda görev alan arkadaşlarımıza titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum."

"Yenilikleri takip etmek Felek'e göre bir gazetecinin başlıca göreviydi"

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi ve Burhan Felek'in yeğeni Okşan Atasoy da açılış töreninde bir konuşma yaptı. Atasoy, "Burhan Felek özellikle yazılarında en fazla üslup konusuna takılırdı. Gazetecilerin üslubu hassas bir dengeyle kullanmaları gerektiğini düşünürdü. Burhan Felek mizahtan çok yararlandı. Kendi yarattığı belirli tiplemeleri vardı. Yazılarında onları kendi aralarında konuştururdu. Burhan Felek'in diğer bir özelliği ise taraf tutmamasıydı. Herkesin doğrusunu kendisine göre doğru olduğuna inanırdı. Başkanlığı sürecinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kapısından siyasetin girmemesi için çok büyük çabalar sarf etti. Zamanın önünde olmak, yenilikleri takip etmek Burhan Felek'e göre bir gazetecinin başlıca göreviydi. Ödül değer görülen meslektaşlarıma uzun ömürler diliyor, tebrik ediyorum" dedi.

30 gazeteci ödül aldı

Adnan Özyalçıner, Mustafa Bakacak, İhsan Yılmaz, Esat Yılmaer, Hüseyin Irmak, Mesude Demir, Sibel Güneş, Vahap Munyar ile Uğur Güç'den oluşan Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu bu yıl 30 gazeteciye ödül verdi.

70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan Alp Orçun, Aptullah Nebioğlu, Atilla Özsever, Ayşenur Arslan, Cemil Özyıldırım, Dengiz Toprak, Ercüment Erkul, Erol Aktı, Esen Aliş, Fehmi Ketenci, Fehmi Özgüler, Füsun Özbilgen, Halit Kakınç, Hasan Özgen, Kasım Öngen, Kemal Belgin, Leyla Tavşanoğlu, Mustafa Kemal Sallı, Mustafa Yolaşan, Necati Doğru, Oya Elçi, Özden Akbal, Pelin Yanardağ, Serpil Erim, Seva Erten Ülman, Şefik Kahramankaptan, Şengül Kılıç, Tuğrul Eryılmaz, Turgay Renklikurt ve Uğur Cebeci 2024 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü aldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can'ın da katıldığı törene TGC Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Balotaj Kurulu'yla komisyonlarda da görev yapan gazeteciler ile çok sayıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi yer aldı.