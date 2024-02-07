Burhanettin Bulut: "Erdoğan Beceriksizliğini İtiraf Etti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Erdoğan, beceriksizliğini itiraf etti. Depremzede vatandaşlarımıza, 319 bin konut sözü verip, sadece 25 bin konut teslim edebilen Erdoğan, vites küçülttü. Açıkladığı yeni rakam konut ihtiyacının yaklaşık 1/3'ünü ancak karşılıyor" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki aday tanıtım toplantısında "Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacağız" açıklamasını eleştirdi. Bulut'un bugün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Erdoğan, beceriksizliğini itiraf etti. Depremzede vatandaşlarımıza, 319 bin konut sözü verip, sadece 25 bin konut teslim edebilen Erdoğan, vites küçülttü. Açıkladığı yeni rakam konut ihtiyacının yaklaşık 1/3'ünü ancak karşılıyor. 31 Mart 2023: '319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlara teslim edeceğiz.' 7 Şubat 2024: 'Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacağız.'"