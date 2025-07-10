Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, İletişim Başkanı olarak atandı. Fahrettin Altun'un yeni görevi ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu.

Peki, yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran kimdir? İşte detaylar...

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran, 1993'te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev aldı. Daha sonra 2001-2009 yılları arasında aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran

2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent olan Duran, 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

EN SON DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISIYDI

Burhanettin Duran, 2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörü oldu. Duran, 2014 yılında ise Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü olarak göreve başladı.

16 Mayıs 2024 tarihli karar ile Dışişleri Bakanı Yardımcılığı'na getirilen Duran, 10 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı oldu.