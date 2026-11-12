Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, eski garaj alanını geçici otopark için inceledi - Son Dakika
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Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, eski garaj alanını geçici otopark için inceledi

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Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, eski garaj alanını geçici otopark için inceledi
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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçede devam eden projeleri ve planlanan çalışma alanlarını yerinde inceledi. Eski garaj alanının ilk etapta geçici otopark olarak açılması, ilerleyen süreçte Kapalı Pazar Yeri projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçe genelinde devam eden projeleri ve planlanan çalışma alanlarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcıları Tarık Erdil ve Ahmet Demir, Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ve Afet İşleri Müdürü İlker Omar Demiray ile birlikte ilçe genelinde devam eden projeleri inceledi. Bahçelievler Pazar Yeri'ni ziyaret eden heyet, projedeki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında eski garaj alanında da incelemelerde bulunuldu. Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürü Cesur Akbulut ile İşletme ve İştirakler Müdürü Yüksel Yüce'nin de katıldığı incelemede, alanın ilk etapta geçici otopark olarak vatandaşların kullanımına açılması, ilerleyen süreçte ise "Kapalı Pazar Yeri" projesinin hayata geçirilmesi planlandı. Geçici otopark düzenlemesiyle bölgedeki park ihtiyacının karşılanması ve otopark sorununun hafifletilmesi amaçlanıyor. Eski garaj alanındaki incelemelerin ardından yeni minibüs garajını ziyaret eden Başkan Deveciler, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: ANKA
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