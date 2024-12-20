Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu 25. Yılını Kutladı

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(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT), kuruluşunun 25'inci yılını coşkulu bir programla kutladı. 19 Aralık 1999'da kurulan ve çeyrek asırdır başarılı performanslarıyla sanatseverlerin beğenisini kazanan BBKT, sanat alanındaki etkinliklerini aralıksız sürdürüyor.

BBKT'nin 25'inci yılı için Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Esra Ersoy, BBKT oyuncuları ve aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Deveciler, BBKT'nin Burhaniye'nin kültür ve sanat hayatına yaptığı katkılara vurgu yaparak, tiyatro ve sanat alanındaki desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti. Deveciler, BBKT'ye kuruluşundan bugüne kadar Genel Sanat Yönetmeni olarak hizmet veren, emeği geçen Uğur Baykent, Uğur Mamuk ve Ender Kurt'a teşekkür etti.

Genel Sanat Yönetmenliğini Ender Kurt'un üstlendiği BBKT, her yaş grubuna hitap eden oyunlarıyla 7'den 70'e tüm sanatseverlere tiyatro şöleni sunmaya devam ediyor. Kuruluşundan bu yana Körfez bölgesinde sanatın toplumla buluşmasına öncülük eden BBKT, tiyatro kültürünü gelecek nesillere aktarma misyonuyla hareket ediyor. Kent Tiyatrosu, 2023-2024 sezonunda kırsal ve merkez bölgeler olmak üzere toplam 13 binden fazla izleyiciye ulaşarak bölgedeki sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Çevre farkındalığı ve özel günlere yönelik düzenlenen etkinliklerle birlikte toplam 36 gösterim gerçekleştiren BBKT, yetişkin ve çocuk oyunlarıyla bölgenin kültür sanat hayatında önemli bir rol üstleniyor.

26 Eylül ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yeni dönem kayıtlarını tamamlayan BBKT, 140 yeni öğrenciyle atölye çalışmalarına başladı. Edremit, Akçay, Güre, Altınoluk ve Gömeç gibi çevre ilçelerden yoğun ilgi gören atölye çalışmaları, bölge halkının sanata olan ilgisini artırıyor. Yeni oyun hazırlıklarını sürdüren BBKT, 2025 sezonunda etkinliklerini daha da geliştirerek tiyatroseverlere sanat şöleni sunmayı hedefliyor.

BBKT tarafından sahnelenecek "Burun" adlı çocuk oyunu, yarın saat 20.00'de Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.