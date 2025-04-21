Burhaniye Belediyesi'nden 23 Nisan Kutlamaları

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenleyeceği renkli etkinliklerle kutlayacak. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Tüm hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Çocuk şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

Burhaniye Belediyesi, 23 Nisan'ı düzenleyeceği etkinlikler ile kutlayacak. 23 Nisan kutlamaları saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile başlayacak. 11.00'de 8 Eylül Stadı'nda kutlama programı ile devam edecek. Ardından, Burhaniye Belediyesi'nin organize ettiği Çocuk Şenliği ile Demokrasi Parkı'nda sürecek. Burhaniye Belediyesi'nin kreş ve gençlik merkezi öğrencilerinin gösterileri ile başlayacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çocuk Şenliği'nde şişme oyun parkurları, pandomim gösterisi, animasyonlar ve çocuk oyunları, yüz boyama, balon, patlamış mısır, pamuk şeker hediyeleri gibi çeşitli etkinlikler yapılacak. 23 Nisan günü 16.00'da Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı'nda yapılacak uçurtma şenliğinde çocuklar aileleriyle birlikte 23 Nisan'ı kutlayacak.

"Çocuk şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz"

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, tüm çocukları kutlamalarına davet ederek, "23 Nisan bizim için öylesine bir tarih değildir. Egemenliği kayıtsız şartsız millete veren, bugüne dek insanlığın geliştirdiği en iyi yönetim şekli olan, demokrasinin temelini oluşturan Millet Meclisi'mizin açılış yıl dönümü kutlu olsun. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında bayramımızı doyasıya yaşayabileceğimiz demokrasi, milli irade, Cumhuriyet ile nice güzel bayramlar diliyorum. Türk Milletinin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci kuruluş yıl dönümünde, tüm hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Çocuk şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.